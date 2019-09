Mara Venier | inconveniente a Domenica In | “Si è ammosciato tutto”

Domenica In/ Anticipazioni : Amadeus - Giulia De Lellis e Liotti ospiti di Mara Venier : Domenica In, prima puntata: ospiti e Anticipazioni con Mara Venier, tanti protagonisti del mondo dello spettacolo interverranno in studio, le informazioni.

Domenica In : con Mara Venier c’è Orietta Berti. Tutti gli ospiti dell’esordio : Domenica In Dopo il ritrovato successo nella passata stagione, riparte Domenica In, storico contenitore del dì di festa di Rai 1, giunto alla 44° edizione. Al timone Mara Venier che, tra ospiti, interviste, musica e storie di vita, farà compagnia al pubblico per circa tre ore e mezzo ogni Domenica, in diretta dalle 14.00 dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. La trasmissione, come anticipato dalla stessa padrona di casa, non subirà particolari ...

Nicola Carraro a Mara Venier "Sei agitata?"/ Video - il ritorno da oggi a Domenica In : Nicola Carraro riprende Mara Venier in vista di Domenica In: "Sono agitata". Il filmato pubblicato sulla sua pagina Instagram

Orietta Berti/ "Io e Mara Venier? Legate da una amicizia rara!" - Domenica In - : Orietta Berti farà parte del cast fisso della nuova edizione di Domenica In: Mara Venier ha voluto l'amica al suo fianco, ecco le dichiarazioni a caldo.

Domenica In – Prima puntata del 15 settembre 2019 – Amadeus - Daniale Liotti - Arisa - Romina Power - tra gli ospiti di Mara Venier. : Domenica In, edizione 2019/2020. Mara Venier torna nel suo salotto della Domenica pomeriggio, dopo gli ottimi ascolti della scorsa edizione che ne ha visto il suo ritorno al timone. Una lunga cavalcata anche questa stagione, da qui sino a fine maggio, tutte le domeniche. Una grande novità è l’arrivo di Orietta Berti nel cast fisso […] L'articolo Domenica In – Prima puntata del 15 settembre 2019 – Amadeus, Daniale Liotti, Arisa, ...

Mara Venier ha rivisto Barbara D'Urso - sulla De Filippi : 'La Rai annullò l'intervista' : Mara Venier è pronta per l'atteso ritorno in televisione con Domenica In: dal 15 settembre la conduttrice veneta tornerà a tenere compagnia ai telespettatori della rete ammiraglia Rai con una nuova stagione del programma domenicale che tanto successo ha ottenuto con la passata edizione, la quale ha fatto registrare un incremento di ben 4 punti percentuali di share su quella precedente. Durante la conferenza stampa di presentazione di questa ...

Mara Venier : “Maria De Filippi è stata bloccata - ci sono rimasta male” : Maria De Filippi parla di Domenica In e fa alcune rivelazioni importanti Domenica In sta finalmente per tornare. La padrona di casa, come l’anno scorso, sarà Mara Venier la Signora assoluta della televisione italiana. Lei che è amatissima, col suo volto rassicurante e la risata sempre pronta. Mara piace e davvero tanto e riesce a […] L'articolo Mara Venier: “Maria De Filippi è stata bloccata, ci sono rimasta male” ...

Mara Venier a Blogo : "Per continuare Domenica In ho rifiutato una offerta meravigliosa" (di Maria De Filippi?) (VIDEO) : "I miei dubbi erano legati ad una offerta meravigliosa che ho ricevuto. Ci ho pensato molto a cosa fare, alla fine ho deciso di rimanere in Rai". Mara Venier, a margine della conferenza stampa di presentazione di Domenica In, ha svelato di essere stata tentata di lasciare nuovamente la Rai alla fine della scorsa stagione televisiva. Che tipo di offerta fosse, la Venier non lo ha voluto dire in maniera esplicita, ma ha delineato un identikit che ...

Domenica In - la nuova edizione con Mara Venier al via il 15 settembre su Rai 1 : Domenica 15 settembre ha inizio la nuova stagione di "Domenica In". Anche quest'anno il timone del noto contenitore Domenicale di Rai 1 sarà saldamente nelle mani di Mara Venier, una conduttrice che ormai ha legato indissolubilmente il suo nome a questa popolare trasmissione della Radiotelevisione Italiana. In termini di ascolti, l'esordio di questa edizione sarà facilitato dal fatto che il programma antagonista "Domenica Live", condotto da ...

Mara Venier in difficoltà prima di Domenica In : “Che figura di mer*a” : Mara Venier ha un problema prima di Domenica In: cosa è successo Domenica 15 settembre Mara Venier darà il via alla nuova stagione di Domenica In. Lo storico contenitore festivo del primo canale della Tv di Stato manterrà intatto il format: ci saranno le interviste fatte col cuore di Mara Venier ma anche tanta musica. Il pubblico potrà giocare da casa, a partire dalla seconda puntata, e verrà introdotto uno spazio dedicato alla cronaca. La ...

Barbara D'Urso : "Io e Mara Venier non abbiamo mai litigato. È stato tutto montato ad arte" : A contendersi gli ascolti della domenica pomeridiana, nella scorsa stagione televisiva, due titani: Mara Venier con Domenica In, su Rai1, e Barbara D'Urso con la sua Domenica Live, in onda su Canale5. I rumors volevano le due presentatrici più che agguerrite, tanto che si parlava di una vera e propr

Barbara D’Urso : «Io e Mara Venier non abbiamo mai litigato. Quello che è uscito è tutto montato ad arte» : Barbara D'Urso Dopo una settimana trascorsa al timone di Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso è pronta a scendere in campo con Live – Non è la D’Urso, in partenza domenica 15 settembre in prima serata, e Domenica Live (programmato dal 22 settembre alle 17.20). La conduttrice parla così della nuova stagione televisiva che, come accade da diversi anni, la vedrà protagonista. In particolare, sul rapporto con la collega ...

Orietta Berti : "Domenica In? Mara Venier amica sincera. Fabio Fazio è come un figlio" : Orietta Berti, a partire dal 15 settembre 2019, sarà una delle presenze fisse della nuova stagione di 'Domenica In', su Rai1, con una confermatissima Mara Venier. La cantante ha raccontato, in una lunga intervista, al settimanale 'Gente', in edicola questa settimana, i motivi che l'hanno spinta ad accettare la proposta dell'amica di sempre, con cui ha già condiviso alcune fortunate stagioni del programma (solo qualche mese fa, le due artiste ...

Domenica In 2019-2020 con Mara Venier : conferenza stampa : [live_placement] Sta per iniziare a Roma la conferenza stampa di presentazione di Domenica In, lo storico contenitore di Rai1 condotto da Mara Venier (regia di Roberto Croce). TvBlog seguirà l'incontro in liveblogging.Presenti anche il direttore di Rai1 Teresa De Santis e l'autore Tonino Quinti. La conferenza si terrà nello studio 3 degli studi televisivi Fabrizio Frizzi in via Ettore Romagnoli, 30, da dove andrà il programma andrà in onda in ...