Sono tanti i big che aspettano il debutto in Serie A Potrebbero formare una squadra

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 13 settembre 2019) Fra infortuni e acquisti last minuteancora molti i calciatori considerati “big” che ancora devono entrare in campo inA. Libero oggi ne fa una carrellata.abbastanza, al punto cheessere schierati in una formazione che lotterebbe tranquillamente per un posto in Europa, scrive il quotidiano. Allenatore potrebbe essere Sarri, che ancora deve debuttare sulla panchina della Juve per via della polmonite che lo ha tenuto lontano nelle prime due giornate di campionato. In porta potrebbe andare Gigi Buffon, tornato alla Juventus a caccia di vari record, dopo l’esperienza al Psg. Con Szczesny che è stato impegnato in nazionale potrebbe esordire già domani a Firenze. C’è poi il centrale inglese Chris Smalling, arrivato alla Roma in prestito secco dal Manchester United e potrebbe essere schierato domenica contro il Sassuolo, titolare al fianco di ...

Internazionale : Un cervello non è più accessibile del centro della terra. Quello di chi vive per strada è spesso sotto assedio. Tan… - lauraboldrini : I dati di oggi ci dicono che aumentano le disuguaglianze e tanti italiani sono a rischio povertà Questa è la sfida… - GiovanniToti : Tanti dicono che non dovremmo essere qui: non sono d’accordo! Oggi non c’è posto migliore di questa piazza, dove tu… -