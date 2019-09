Mkhitaryan | “Riparto da Roma | non è passo indietro”

Fonte : ilfogliettone

(Di mercoledì 11 settembre 2019) "Era il momento di cambiare aria e quando si e' presentata l'occasionel'ho colta al volo. Ho scelto la Serie A perche' e' una grande avventura. Non abbiamo neanche parlato di denaro sono qui per divertirmi e godermi il calcio". Si presenta cosi' Henrikh, il colpo ad effetto 'last minute' del mercato della, presentato oggi in conferenza e gia' proiettato in toto sulla nuova avventura in giallorosso."La Premier appartiene al passato - ha aggiunto il nuovo n.77 armeno - E adesso voglio solo concentrarmi sullae a fare bene qui in Italia. Ho scelto un grande club e un grande campionato. Prima di arrivare qui ho passato un periodo non facile, ora comincia una nuova avventura. Per un giocatore e' importante provare piacere nel giocare a calcio - ha aggiuntoche per la, ha fatto sapere il ds Petrachi, ha anche rinunciato a parte degli emolumenti - ...

