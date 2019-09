Fonte : eurogamer

(Di venerdì 6 settembre 2019)ha da poco presentato una nuova linea in cuidelle sue miglioriper PS4 vengono riproposte in un formato speciale, che siamo sicuri faranno la felicità dei collezionisti.Stiamo parlando della nuova lineaon, che come detto sopra propone le variedella compagnia giapponese con copertine particolari (legate però dallo stesso) e cosa molto interessante, ad un prezzo ribassato. Se anche voi siete interessati e non vedete l'ora di mettere le mani su questi pezzi da collezione, di seguito vi riportiamo la lista dei giochi che saranno presenti nella linea:Prima di lasciarvi vi riportiamo inoltre qualche foto, in cui possiamo ammirare Horizon Zero Dawn, Bloodborne e The Last Guardian.Leggi altro...

acmilan : Alessio Romagnoli è stato l'unico giocatore con il 100% di passaggi riusciti nel primo tempo di #MilanBrescia (35/3… - Eurogamer_it : Con Only on PlayStation, Sony ripropone alcune sue esclusive con un nuovo stile - Burnin_Leo : @antichiprofumi @_Call_Me_Liv @mollatemitutti basito... non solo tv spazzatura, ma convinta di essere leggermente m… -