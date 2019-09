Ultime Notizie Roma del 05-09-2019 ore 13 | 10

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 5 settembre 2019)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione non è Buon pomeriggio della redazione Gabriella Luigi in studio ha giurato nelle mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il Presidente del Consiglio Giuseppe conte con i suoi 21 minuti per il conte bis subito dopo la prima riunione del Consiglio dei Ministri ratificata l’indicazione dell’ex premier Paolo Gentiloni lunedì sarà votata la fiducia all’esecutivo dalla poi martedì al Senato apprezzamenti dall’Europa per il nuovo esecutivo penso che sia un bene che ci sia un governo chiaramente impegnato su una linea proprio per trovare soluzioni comuni con il resto dell’unione sono pronto a lavorare con il nuovo governo italiano ha detto il vicepresidente della commissione europea Frans timmermans Piazza Affari positiva e dopo il giuramento del governo lo spread a 1009 punti base ...

