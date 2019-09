Migranti | sbarcati i 31 della Mare Jonio Nave Eleonore a Pozzallo | Finanza pronta al

Mare Jonio - i 31 Migranti a bordo saranno sbarcati in Italia per “motivi sanitari” : I 31 migranti a bordo della nave Mare Jonio della Ong Medietarranea Saving Humans sbarcheranno sulle coste Italiane dopo 5 giorni in Mare aperto a causa delle precarie condizioni sanitarie in cui si trovavano, tra casi di scabbia, sciopero della fame e panico per la tempesta in corso sulla Sicilia.Continua a leggere

Lampedusa - sbarcati nella notte 21 Migranti tunisini : I ventuno tunisini sono stati rintracciati dalla polizia lungo la costa dell'isola siciliana, poco dopo lo sbarco di fortuna, e sono stati in seguito accompagnati nel centro di accoglienza.Continua a leggere

Migranti - sbarcati a Lampedusa donne - bambini e malati dalla Mare Jonio. Restano ancora 34 persone a bordo tra le onde : Sono sbarcati al porto di Lampedusa i bambini, le donne incinte e i naufraghi più vulnerabili a bordo della nave Mare Jonio della italiana Mediterranea. L’operazione non è stata semplice: gli operatori della ong e gli uomini della Guardia costiera sono stati costretti a trasbordare bambini, donne e malati al buio, in condizioni precarie e con il Mare mosso. Ora a bordo tra le onde Restano ancora 34 Migranti. “Chiediamo che naufraghi ...

64 Migranti sono sbarcati a Lampedusa su autorizzazione del ministero dell’Interno : Matteo Salvini (foto: Cosimo Martemucci/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) Nella tarda serata del 29 agosto, 64 migranti hanno ricevuto da parte del Viminale l’autorizzazione di approdare a Lampedusa. Si tratta di 22 bambini, dei loro familiari, e altri naufraghi vulnerabili tra cui malati e donne incinte. Da due giorni, si trovavano a bordo della Mare Jonio, l’imbarcazione della ong Mediterranea che li aveva soccorsi dopo ...

Migranti - sbarcati in 64 da Mare Jonio : 7.40 I 64 Migranti fatti sbarcare dalla Mare Jonio dopo il via libera del Viminale sono giunti a Lampedusa nella notte. Si tratta di donne, alcune delle quali incinte, bambini con i loro familiari e di persone con esigenze sanitarie. Sono stati trasbordati su una motovedetta della Capitaneria di porto e fatti sbarcare sul molo Favarolo. Ora si aspetta di capire quale sarà il destino delle altre 34 persone che sono ancora a bordo della nave di ...

Migranti : prima notte a Lampedusa per mamme e bimbi sbarcati da Mare Jonio : Palermo, 30 ago. (AdnKronos) - prima notte all'hotspot di Lampedusa per i 64 Migranti sbarcati ieri sera dalla Mare Jonio dopo il via libera del Viminale. A scendere dalla motovedetta della Guardia di Finanza, che si è occupata del trasbordo, sono donne, alcune delle quali in stato di gravidanza, i

Sbarcati i bambini della ong Mare Jonio. A bordo restano 34 Migranti : Il Viminale nega l’ingresso nelle acque italiane e anche l’avvicinamentyo a Lampedusa per sfuggire alle difficile condizioni meteo

Migranti : a Lampedusa sbarcati in autonomia 78 siriani e bengalesi : Palermo, 29 ago. (AdnKronos) - Nuovo sbarco autonomo sull'isola di Lampedusa dove nella notte sono arrivati in 78. Sono Migranti siriani e originari del Bangladesh. Hanno detto di essere partiti lunedì dalla Libia a bordo di una barca bimotore. I Migranti sono stati portati all'hotspot di Lampedusa.

Migranti - la ong Lifeline soccorre 101 persone al largo della Libia | Sbarcati dalla Open Arms : si lavora per la ridistribuzione : Durante le operazioni di salvataggio una motovedetta della guardia costiera libica si è avvicinata alla nave terrorizzando i naufraghi

Open Arms - Migranti sbarcati - nave sequestrata. Salvini : "Sarò denunciato per omissione di atti d'ufficio" : Lo sbarco dei migranti salvati dalla Open Arms è completato. Durante la notte tutte le persone che sono state salvate venti giorni fa hanno potuto finalmente toccare terra dopo che la Procura di Agrigento ha disposto lo sbarco immediato e il sequestro della nave "per evitare che il reato sia portato a ulteriori conseguenze". Il reato è quello previsto dall'articolo 328 del Codice Penale che punisce "il pubblico ufficiale o l'incaricato di un ...

Open Arms - sbarcati a Lampedusa gli ultimi 83 Migranti. La Ocean Viking ancora in attesa : “Ora date a noi un porto sicuro” : Gli ultimi 83 migranti rimasti a bordo della nave della ong Proactiva Open Arms hanno trascorso la prima notte a terra, dopo 19 giorni passati in mare ad attendere il via libera del governo italiano per l’attracco a Lampedusa. Dopo l’arrivo sull’isola, nella serata di martedì, del procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, che ha disposto il sequestro dell’imbarcazione, è stata di conseguenza ordinata l’entrata in ...