Tumore alla prostata | funziona la terapia con le nanoparticelle oro

Addio a Nadia Toffa - dal debutto alle Iene alla battaglia pubblica contro il Tumore : Quattro anni di gavetta nelle tv locali, poi il grande salto nella trasmissione di Italia Uno, dove firma alcune delle...

Taranto - folla alla messa per Nadia Toffa. La mamma di Francesco - morto di Tumore a 20 anni : "I nostri eroi vivono" : L'iniziativa degli "Amici del Mini bar" nella chiesa del rione Tamburi, vicino all'Ilva dove la conduttrice tv era di casa. Il messaggio del vescovo Santoro: "Ha dato speranza alla città"

Da Le Iene alla lotta pubblica contro il Tumore - la vita di Nadia Toffa in 10 tappe : Nadia ToffaNadia ToffaNadia ToffaNadia ToffaNadia ToffaNadia ToffaNadia ToffaNadia ToffaNadia ToffaNadia ToffaNadia ToffaNadia Toffa«Ho sempre creduto che la vita fosse disporre sul tavolo, nel miglior modo possibile, le carte che ti sei trovato in mano. Invece all’improvviso ne arriva una che spariglia tutte le altre, e la vita è proprio come ti giochi quell’ultima carta». Nadia Toffa l’aveva voluto scrivere nella prima pagina del suo ...

Mamma dopo il Tumore - grazie alla crioconservazione del tessuto ovarico : Ce l’ha fatta, Sara Rossetti, a diventare Mamma. L’infermiera romana, quasi 30enne, è stata la prima ad avere crioconservato, quando aveva appena vent’anni, parte del tessuto ovarico, prima di sottoporsi alla chemio e alla radioterapia per lottare contro il linfoma di Hodgkin, un tumore linfatico. Se oggi è la raggiante madre del piccolo Federico, lo deve ai medici del centro ematologico dell’Umberto I di Roma, che le suggerirono di ricorrere a ...

Tumore AL COLON IN AUMENTO TRA I GIOVANI/ Allarme dei medici : 'Intervenire su obesità' : Il TUMORE al COLON è in AUMENTO tra i GIOVANI: incidenza sale nella fascia tra i 20 e i 29 anni. Obesità tra i fattori di rischio più preoccupanti.

Arriva in ospedale con un presunto Tumore alla mascella : i medici trovano una ‘sacca’ con oltre 500 denti : Lo scorso 11 luglio in India è stata portata a termine una straordinaria operazione chirurgica: P. Ravindran di 7 anni, è stato portato al Saveetha Dental College and Hospital di Chennai per via di un gonfiore alla mascella inferiore destra. Dopo aver effettuato una radiografia e una TAC, i medici hanno individuato una strana protuberanza simile a un tumore lungo la mascella inferiore destra, all’interno della quale sono stati individuati ...

La storia di Paolo - 27 anni e un Tumore alla gabbia toracica : al via la raccolta fondi per permettergli di curarsi [FOTO] : Un raro tumore all’interno della gabbia toracica, le poche cure a disposizione, poi la scoperta di un possibile intervento in America: inizia da qui la raccolta fondi a favore di Paolo Chillè, 27enne siciliano che lotta per vivere. Ed in molti si stanno mobilitando per sostenerlo Nel pomeriggio di oggi, un partecipato corteo per sensibilizzare la raccolta fondi a favore di Paolo Chillè, partito alle 18.30 da Piazza Cairoli a Messina, ha ...

Un Tumore al cervello grande come “una palla di tennis”. Parla l’ex concorrente di Tempation Island : Intervistato insieme alla compagna Antonella Fiordelisi a Radio Radio, Francesco Chiofalo di Temptation Island torna a Parlare di due degli argomenti che più suscitano l’interesse dei suoi seguaci: il cancro contro cui ha dovuto combattere nei mesi passati, la papabile partecipazione a Temptation Island Vip 2 e il rapporto turbolento con l’ex Selvaggia Roma. ”Lenticchio” ha voluto concentrarsi sul senso profondo di questo capitolo della sua ...

Tumore al colon e alimentazione - lo studio : l'errore che ci condanna alla malattia : Nell'ultimo anno negli Stati Uniti sono stati registrati oltre 80 mila nuovi casi di cancro al colon, e il 6%-10% sarebbero attribuibili ad un non corretto regime alimentare. Questo tipo di Tumore è molto più diffuso di quanto si creda, è infatti il terzo più comune in Italia, ed anche se la sua inc

Tumore del seno e sintomi : mai sottovalutare 5 campanelli d’allarme - scoperta italiana apre la strada a terapie mirate : I tessuti del nostro corpo sono in grado di passare da uno stato più solido a uno più fluido e viceversa, un po’ come può accadere alla sabbia contenuta in una clessidra, che può scorrere liberamente oppure bloccarsi e formare un tappo solido, per riprendere poi a fluire in seguito ad una azione esterna. Tale abilità è funzionale, ad esempio, alla riparazione delle ferite e all’allungamento del corpo durante la crescita. La capacità di passare ...

Come prevenire il più aggressivo Tumore della pelle - il melanoma : per riconoscerlo “c’è un segnale d’allarme da non sottovalutare” : Ogni anno in Italia più di 1.000 pazienti colpiti da melanoma potrebbero beneficiare di un trattamento “precoce” con i farmaci immuno-oncologici, subito dopo l’intervento chirurgico, la cosiddetta terapia adiuvante. Una strategia precauzionale, che mira ad anticipare nei pazienti in stadio III e IV completamente resecati l’uso di quest’arma terapeutica, per prevenire la recidiva del tumore o lo sviluppo di metastasi a distanza. Per indirizzare ...

Lorenzo Battistello del primo Gf : 'Ho avuto un Tumore - ero vicino alla fine' : Lorenzo Battistello, noto anche come "il cuoco" della prima edizione del Grande Fratello, ha rischiato la vita a causa di un tumore maligno. Lo ha raccontato lo stesso ex gieffino attraverso Instagram. Diciannove anni fa avveniva la sua partecipazione al reality più famoso: insieme a Rocco Casalino, Marina La Rosa e Pietro Taricone è entrato nel primo cast della casa più spiata d'Italia. Dopo l'esperienza televisiva ha deciso di investire i suoi ...

Farmaco utilizzato per acne e altri disturbi può causare un Tumore raro - il meningioma : l’allarme lanciato da EMA : EMA (European Medicines Agency) ha avviato una revisione dei medicinali contenenti ciproterone, che è utilizzato per trattare diverse condizioni, incluse l’eccessiva crescita dei peli, il cancro alla prostata, l’acne, e nella terapia ormonale sostitutiva. La revisione esaminerà il rischio di meningioma, un tumore raro, solitamente non canceroso, dei tessuti che circondano la parte esterna del cervello e del midollo spinale. Il rischio di ...

Il virus del raffreddore “arma” contro il Tumore alla vescica : Un virus del raffreddore potrebbe rivoluzionare il trattamento del cancro della vescica. È stato infatti scoperto che un particolare ceppo di questo virus, che colpisce ogni anno milioni di persone con tosse, starnuti e naso che cola, è potenzialmente in grado di attaccare, infettare e distruggere le cellule tumorali in pazienti con carcinoma della vescica. E’ quanto si legge in un nuovo studio pubblicato su ‘Clinical Cancer ...