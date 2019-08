Governo | M5S-Pd vanno avanti | vertice alle 18 Conte sblocca stallo su Di Maio | contatti

Governo M5s-Pd - si sblocca la trattativa sui nomi | Convocato il vertice dei capigruppo per definire il programma :

CONSULTAZIONI MATTARELLA : FICO E CASELLATI/ Riapre trattativa Governo Pd-M5s : MATTARELLA, partono le CONSULTAZIONI con FICO, CASELLATI e i gruppi misti: diretta video, prosegue la trattativa per il Governo Pd-M5s. Accuse e riaperture

Governo - alle 18 vertice M5S-Pd. Conte sblocca lo stallo : «Di Maio non ha chiesto il Viminale» : Governo, Giuseppe Conte interviene sullo stallo M5S-Pd. E la trattativa che rischiava di saltare si riavvia. «In presenza del presidente del Consiglio non è mai stata avanzata la...

Governo - Marcucci (Pd) : “Io ottimista. Trattativa ripresa - segnali positivi da M5S” : Arrivando al Nazareno Andrea Marcucci ha mostrato ottimismo sulla ripresa della Trattativa con il Movimento 5 Stelle per la formazione di un Governo: “Mi sembra che qualche passo in avanti sia stato fatto. La Trattativa mi sembra ripartita, ci sono passi in avanti. Io sono un indomito ottimista e i segnali che provengono dal M5S mi sembrano positivi” L'articolo Governo, Marcucci (Pd): “Io ottimista. Trattativa ripresa, ...

Crisi di Governo - il patto Pd-M5s deve puntare sui contenuti. Altro che salti nel buio : di Lorenzo Betti Cerchiamo di guardare per un momento ai contenuti programmatici e non ai simboli. Giuseppe Conte ha rappresentato, nella maggioranza giallo-verde, il rispetto delle istituzioni democratiche, anche europee. La garanzia che non si fanno salti nel buio, come ad esempio l’uscita dall’euro. Questa è la garanzia principale che un Pd dovrebbe volere dal potenziale alleato, e che fino a due anni era difficilmente pensabile. ...

Consultazioni Governo - lite Pd-M5s/ Mattarella attende : dem "ok Conte - nodo Di Maio" : Consultazioni Mattarella nel caos: accordo Pd-M5s traballa, crisi Governo continua. Dem 'ok Conte, nodo Di Maio': Salvini 'fate presto'. Calendario di oggi

Governo - Conte sblocca stallo M5S-Pd : «Di Maio non ha chiesto il Viminale». Pd : trattativa ripartita : Crisi di Governo, «qualcuno prenda in mano la situazione», dice Graziano Delrio e il messaggio dal Pd sembra rivolto a Giuseppe Conte per sbloccare lo stallo che da stamani, con il...

Governo - Conte sblocca stallo M5S-Pd : «Di Maio non ha chiesto il Viminale». Pd : trattativa ripartita : Crisi di Governo, «qualcuno prenda in mano la situazione», dice Graziano Delrio e il messaggio dal Pd sembra rivolto a Giuseppe Conte per sbloccare lo stallo che da stamani, con il...

Governo - (forse) stavolta ci siamo M5S : ok al dialogo sul programma : "Bene la chiarezza fatta dalla presidenza del Consiglio circa le false indiscrezioni trapelate nelle ultime ore. Al contempo, accogliamo positivamente le parole di apertura di alcuni autorevoli esponenti del Partito Democratico sul ruolo del presidente Giuseppe Conte. Sì a... Segui su affaritaliani.it

L'ultimatum del Pd al M5s : "una risposta sul Governo entro le 16" : La strada verso le consultazioni al Quirinale è costellata di slanci in avanti e brusche frenate. L'incontro tra Pd e M5s è saltato a pochi minuti dall'inizio, mentre le ipotesi di composizione di un eventuale governo giallo-rosso si susseguono solo per essere subito smentite. Ecco come sta andando la giornata. Ore 14,23 Il Pd ha fissato alle 16 la scadenza per avere una risposta da M5s sulla prosecuzione o meno del confronto ...

Governo Pd-M5S - Giordano : 'Alleanza dei perdenti - hanno paura del voto' : Il giornalista Mario Giordano, ospite della trasmissione di La 7 L'aria che tira, ha avuto un duello molto acceso sulla questione della trattativa tra Pd e M5S con la piddina Lia Quartapelle, esternando tutte le sue perplessità e ragioni di critica sulla possibilità che presto l'Italia possa avere un Governo giallorosso. Il Paese aspetta di sapere se avrà un nuovo Governo o se, invece, sarà chiamato a tornare alle urne al più presto possibile. ...

Salvini : "M5s e Pd come De Mita e Fanfani. Conte bis? Un nuovo Governo Monti" : “Se avete in testa di fare questa spartizione di poltrone per escludere Salvini e acconsentire a Bruxelles fatela, ma in fretta”. Si rivolge al Pd e al Movimento 5 stelle Matteo Salvini, che interviene sulla crisi di governo con una nuova diretta Facebook. “O fate in fretta - e poi spiegate agli italiani come fate a tenere insieme un governo che ha dentro, M5s e Pd, tutto e il contrario di tutto - oppure al voto”, ...

Governo M5S-Pd : favorevoli gli elettori - scettici i militanti : La durata del Governo è legata soprattutto al fatto che nessuno dei due alleati esca perdente a livello elettorale. La necessità che nel programma ci sia equilibrio tra i temi dell’uno e dell’altro

Governo : vertice Pd alle 16 - decisioni su crisi e no incontro deciso da M5S : Roma, 27 ago. (AdnKronos) – “Oggi al Nazareno alle ore 16 si riunisce la cabina di regia del Pd per assumere le decisioni conseguenti sulla crisi di Governo, anche a seguito della cancellazione, da parte della presidenza del Consiglio, dell’incontro previsto questa mattina a Palazzo Chigi con la delegazione M5S”. Così in una nota l’ufficio stampa Pd.L'articolo Governo: vertice Pd alle 16, decisioni su crisi e ...