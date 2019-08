Davide | morto a 7 anni in un incidente Sindaco accusa | “Eliambulanza assente per colpa

Fonte : fanpage

(Di martedì 27 agosto 2019) Antonello Atzeni,di Nurri, in Sardegna, hato la Regione di aver praticato tagli alla sanità tali da non consentire l'intervento di un'eliambulanza in soccorso aAgus, vittima di unstradale mentre era in auto con il nonno."Il nostro intervento è avvenuto nei tempi e con le procedure previste. Il personale ha praticato per un'ora le manovre di rianimazione". Il direttore sanitario dell'Azienda regionale emergenza urgenza (Areus), Piero Delogu, ha replicato aldi Nurri, Antonello Atzeni, sul mancato arrivo dell'eliambulanza dopo l'stradale di ieri sera, costato la vita aLagus, un bambino di 7di Lanusei che viaggiava in macchina insieme al nonno. La Fiat Panda a bordo di cui il piccolo si trovava si è scontrata con una Renault Clio guidata da un anziano. Sembra che il bambino – che viaggiava sul sedile anteriore destro – ...

