Zarif al G7 non può essere arrivato a sorpresa | vi spiego perché

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 26 agosto 2019) È altamente improbabile che l’arrivo a Biarritz del ministro degli esteri iraniano Mohammad Javadsia stato deciso “a”. L’Iran storicamente non spettacolarizza la sua politica estera, e men che meno tende a presentarsi al tavolo come la parte più conciliante e interessata al dialogo.La missione dia Biarritz si colloca quindi nel quadro di una situazione di emergenza, che è tuttavia tale non solo per l’Iran ma anche per gli altri attori regionali e internazionali. Per comprendere lo scopo della missione iraniana ai margini del G7, tuttavia, è necessario fare una breve analisi complessiva delle dinamiche regionali, constatandone il mutamento e la pericolosità.I limiti della “massima pressione”La strategia della “massima pressione” voluta dall’amministrazione statunitense ...

