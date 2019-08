Inter | verso il Lecce | Godin ko | dubbio Barella e idea Esposito per Conte

Calciomercato Juve : Dybala avrebbe incontrato dirigenti dell'Inter - Mandzukic verso Milan : Arrivano notizie molto importanti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime indiscrezioni riguardano Paulo Dybala; l'attaccante argentino vorrebbe restare in bianconero, come già ribadito più volte. Peraltro, anche la sua esultanza contro la Triestina, dopo il gol (battendosi il petto e indicando il suo nome), ha confermato la volontà di giocarsi le sue carte con il nuovo allenatore Maurizio Sarri. La dirigenza bianconera, ...

Calciomercato 19 agosto : Juve - Dybala verso il PSG. Inter - scatto per Sanchez. Napoli - Icardi si può : Calciomercato 19 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi 19 agosto. JuveNTUS– Resta in bilico la posizione di Dybala. L’attaccante argentino potrebbe lasciare la Juventus di fronte ad un’offerta cash superiore ai 60 milioni di euro. PSG alla finestra e pronto a piombare con forte decisione sulla Joya in caso di apertura totale da parte […] L'articolo Calciomercato 19 agosto: Juve, Dybala verso il PSG. Inter, scatto per ...

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Dzeko verso l'Inter - Icardi ha detto 'sì' - ultime notizie - : CALCIOMERCATO ROMA NEWS, ultime notizie: l'attaccante argentino avrebbe accettato l'importante proposta formulata dai giallorossi, il bosniaco verso Milano.

Inter - grande entusiasmo : si va verso i 50 mila spettatori per l’esordio con il Lecce : C’è grande entusiasmo in casa Inter, dopo la scelta in panchina e un mercato importante testimoniato dall’arrivo di Lukaku, e non è finita. I tifosi rispondono presente: per l’esordio in campionato contro il Lecce si va infatti verso i 50 mila spettatori. Come informa la società, sono già in vendita anche i biglietti per Inter-Udinese, seconda gara di campionato al Meazza dopo la trasferta della squadra di Conte a ...

Inter - si va verso quota 50mila spettatori per l’esordio col Lecce : I tifosi dell’Inter rispondono presente: si va infatti verso quota 50mila spettatori per la sfida a San Siro contro il Lecce, prima giornata della Serie A 2019/2020 in programma lunedì 26 agosto (ore 20.45). Prevista quindi una grande cornice di pubblico per l’esordio in casa dei nerazzurri. Come informa la società, sono già in vendita […] L'articolo Inter, si va verso quota 50mila spettatori per l’esordio col Lecce è ...

Inter - Perisic verso il Bayern : l’impatto a bilancio : Dopo Radja Nainggolan, Antonio Conte sta per salutare un altro degli esuberi della rosa dell’Inter. Ivan Perisic è infatti pronto a diventare un giocatore del Bayern Monaco: l’esterno croato è atteso in Germania per visite mediche e firma sul contratto. L’operazione, secondo le indiscrezioni della stampa sportiva, si dovrebbe concludere con un prestito oneroso da […] L'articolo Inter, Perisic verso il Bayern: ...

Inter - preso Lukaku : Icardi verso la cessione : L'Inter ha posto fine ad uno dei grandi tormentoni di questa sessione estiva di calciomercato ufficializzando nella giornata di ieri l'acquisto di Romelu Lukaku. Il centravanti belga è stato preso dal Manchester United per sessantacinque milioni di euro più bonus, oltre ad una percentuale sulla futura rivendita. L'attaccante si è legato ai colori nerazzurri per i prossimi cinque anni, firmando un contratto fino a giugno 2024 a oltre sette ...

Dybala in versione Icardi - salta lo scambio con Lukaku (ora verso l’Inter) : Paulo Dybala in versione Mauro Icardi. Non accetta il trasferimento allo United. Non raggiunge l’accordo economico con i Red Devils. E quindi lo scambio con Lukaku subisce un forte rallentamento. Sky Sport ribadisce che l’argentino non ha accettato le pressioni bianconere, lui vuole rimanere alla Juventus. A questo punto, Lukaku torna a essere più vicino all’Inter che potrebbe alzare l’offerta iniziale senza arrivare agli ...

Calciomercato Inter : Nainggolan verso la Fiorentina - accordo vicino (RUMORS) : Il Calciomercato dell’Inter inizia ad entrare nella fase più calda. Antonio Conte da quando è arrivato ha cominciato ad escludere chi non poteva essere parte del suo progetto tecnico. Così dopo Mauro Icardi, primo grande epurato, è toccato a Radja Nainggolan essere estromesso dal gruppo. Il belga ha partecipato alla tournée cinese, forse puntava anche a convincere la nuova guida tecnica a cambiare idea ma l’impresa è stata impossibile. Così ...

Biasin : «Wanda Nara non ha alcuna preclusione verso Napoli. Ma Icardi vuole l’Inter» : Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, tifoso dell’Inter, ovviamente appassionato di Icardi. «Non capisco perché Inter e Icardi non facciano la pace, com si faceva a scuola. Sono esagerate le voci sui dissidi nello spogliatoio interista. Icardi non va d’accordo con tre giocatori ma con tutti gli altri ha un ottimo rapporto, si scrivono tutti i giorni. Io sto alle parole di Zhang e di anche di Marotta. Zhang ha detto: mai alla ...

Juventus - trovato l'accordo con Lukaku : beffata l'Inter - Dybala verso l'addio : Attendere, tentennare, bluffare, per capire quando e come sferrare il colpo decisivo. Le cosiddette "strategie della tensione" («perde chi crolla prima»), sono alla base del calciomercato e possono rivelarsi tanto utili quanto dei clamorosi autogol. Ne sa qualcosa il Milan sorpassato sul più bello d

Inter e Napoli - al via la trattativa per Mauro Icardi : si va verso l'accordo : trattativa tra Napoli e Inter per Mauro Icardi. Il presidente Aurelio De Laurentiis e l'ad Chiavelli, riporta il corriere dello sport, incontreranno oggi 29 luglio nella sede della Lega l'ad nerazzurro Beppe Marotta. Dopo giorni di contatti con Wanda Nara alla ricerca di un accordo sull'ingaggio di

