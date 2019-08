Detenuto evade durante il trasferimento in ospedale | caccia all' uomo a Roma

Roma - Detenuto finge malore poi evade sulla via per l’ospedale : è caccia all’uomo. Faceva parte della “banda del trapano falso” : È scappato dall’ospedale con ancora le manette ai polsi. Maglietta bianca, pantaloncini marroni e sottopantaloncini rossi. Ora è ricercato in tutta Roma, motivo per il quale si sono alzati in volo anche gli elicotteri della polizia. Fuga da film questa mattina per Vincenzo Sigigliano, arrestato il 13 luglio scorso in Messico insieme ad altri due sodali, come componente della “banda del trapano falso“: acquistavano trivelle, ...

Wimbledon costa… il carcere : un Detenuto evade dai domiciliari per vedere la finale - scattano le manette : Un uomo di Bergamo, ai domiciliari per una pena di quattro mesi, ha lasciato la propria abitazione per vedere in un bar il match tra Djokovic e Federer La finale di Wimbledon tra Federer e Djokovic potrebbe costare carissima ad un uomo di Stezzano, in provincia di Bergamo, colpevole di essere evaso dagli arresti domiciliari per recarsi in un pub a vedere la partita tra lo svizzero e il serbo. AFP/LaPresse Costretto in casa per una pena di ...

Palermo : evade Detenuto in permesso per seguire carro ‘Festino’ Santa Rosalia : Palermo, 15 lug. (AdnKronos) – Un detenuto del carcere Ucciardone di Palermo, in permesso, è evaso durante le prove per il Festino di Santa Rosalia, patrona della città. L’uomo, che ha partecipato alla realizzazione del carro trionfale della ‘Santuzza’, è evaso sabato sera ma la notizia si è appresa solo nella notte durante il tradizionale Festino. Si tratta di Alessandro Cannizzo, 44 anni, originario di Messina. ...

