Samsung annuncia ISOCELL Bright HMX | il primo sensore da 108 MP per smartphone

Samsung annuncia ISOCELL Plus - la tecnologia che porterà più qualità e megapixel : Avvalendosi della collaborazione di Fujifilm, Samsung ha evoluto la tecnologia ISOCELL in ISOCELL Plus L'articolo Samsung annuncia ISOCELL Plus, la tecnologia che porterà più qualità e megapixel proviene da TuttoAndroid.

Samsung annuncia le patch di luglio : ecco i 13 miglioramenti per l’interfaccia : Per gli smartphone Samsung l'aggiornamento di luglio includerà 24 patch di sicurezza Android e 13 miglioramenti relativi all'interfaccia utente del produttore L'articolo Samsung annuncia le patch di luglio: ecco i 13 miglioramenti per l’interfaccia proviene da TuttoAndroid.

Samsung l’ha ammesso : il Galaxy Fold è stato annunciato prima che fosse pronto : Samsung è stata troppo frettolosa nell’annunciare il Galaxy Fold, il primo smartphone pieghevole della storia, che avrebbe dovuto essere prenotabile in Europa a partire dal 26 marzo. I problemi di rotture allo schermo che si sono verificati con le poche unità distribuite in aprile alla stampa hanno fatto sospendere la commercializzazione a data da definire, e tuttora non ci sono aggiornamenti al riguardo. ...