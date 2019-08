Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2019) “Doveva essere un giorno di festa per me e la mia famiglia, invece è stato l’inizionostra tragedia”. Giuseppe Irranca ripercorre con il ricordo la domenica di due anni fa in cui ha perso la compagna Raimonda Asole Marcialis, 45 anni, morta dopo essere cadutadeldial termine del saggio di musicaloro bimba Giada. Era il 18 giugno 2017: entrata subito in coma, Raimonda si spegneva pochi giorni dopo, il 21 giugno, con la diagnosi di “trauma cranico”. Ora, a due anni di distanza, per quella che a molti era parsa una tragica fatalità ci sono due rinvii a giudizio per omicidio colposo. E ancora tanti punti interrogativi da chiarire nelle aule del Tribunale di Sassari, dove a partire dal 13 settembre inizierà il dibattimento che dovrà spiegare perché l’antica struttura era priva di dotazioni minime di sicurezza come corrimano, antiscivolo e ...

fattoquotidiano : Alghero, cadde dalle scale del Teatro Civico e morì: due a processo. Il marito della vittima: “Responsabile è anche… - Noovyis : (Alghero, cadde dalle scale del Teatro Civico e morì: due a processo. Il marito della vittima: “Responsabile è anch… - Cascavel47 : Alghero, cadde dalle scale del Teatro Civico e morì: due a processo. Il marito della vittima: “Responsabile è anche… -