Un mondo che crolla

Mountain bike - Coppa del mondo Lenzerheide 2019 : in Svizzera in scena sia cross-country che downhill : Tutto pronto per un’altra tappa per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Mountain bike: ci si sposta verso la Svizzera, in quel di Lenzerheide. In scena sia il cross-country che il downhill: per la disciplina olimpica è il quinto appuntamento stagionale. C’è attesa per la grandissima sfida in terra elvetica tra il padrone di casa e campione del Mondo in carica Nino Schurter ed il nuovo fenomeno Mathieu van der Poel. Al momento ...

Il mistero del Brusio di Taos : lo strano fenomeno che sta facendo “impazzire” il mondo che la scienza non riesce ancora a spiegare : La città di Taos, nel Nuovo Messico centro-settentrionale, è una piccola comunità teatro di un insolito mistero: un Brusio locale di origine sconosciuta, il cosiddetto “Brusio di Taos”. Sono state ideate varie teorie per spiegare il fenomeno, che vanno dal mondano al fantastico, dallo psicologico al paranormale. Dagli esperimenti segreti di controllo delle menti da parte del governo alle basi UFO sotterranee e tutto quello che c’è di mezzo è ...

Wanda Nara - post criptico : «Insegneremo al mondo che cos’è l’amore». Cosa vuol dire? A Roma il tifo giallorosso si scatena : Wanda Nara continua a lanciare messaggi sui social. «Insegneremo al mondo che cos’è l’amore», ha scritto la moglie-agente di Mauro Icardi su Twitter. L’ennesimo post criptico di Wanda Nara, che potrebbe riferirsi alla volontà dell’attaccante argentino di rimanere all’Inter nonostante sia fuori dal progetto del club nerazzurro, nonostante il rischio di non giocare. Una scelta dettata, secondo alcune indiscrezioni, ...

Nuoto – Coppa del mondo : Federica Pellegrini impressiona anche nei 100 sl - la Divina si arrende solo alla Campbell : La nuotatrice veneta chiude al secondo posto in 53″40, avvicinandosi sensibilmente al record italiano che già le appartiene Federica Pellegrini chiude la tappa di Coppa del Mondo di Tokyo con un altro risultato esaltante, ottenendo un ottimo secondo posto nei 100 sl femminili. La Divina nuota in 53″40, chiudendo alle spalle della campionessa mondiale Cate Campbell, che chiude in 52″64. Un crono davvero da urlo per la ...

Earth overshoot day : dal 29 luglio il mondo consuma più di quello che rigenera : Anche quest’anno il pianeta si è avvicinato al fatidico giorno del “sovra-sfruttamento”. L’uomo non è più in grado di rimanere in sintonia con la terra: il suo unico pianeta. Nel 2019 l’overshoot day è avvenuto il 29 luglio, nel 2018 il 1 agosto. Il sovra-sfruttamente è avvenuto 3 giorni prima rispetto al 2018, giungendo 5 mesi prima della fine dell'anno. Più veloci della Terra La terra non riesce più a mantenere il passo, l’uomo ha “vinto” la ...

Tumori - nuovo strumento per curarli : ecco Inside - il primo sistema al mondo che monitora le radiazioni : E’ il primo sistema al mondo bimodale (scanner Pet e tracciatore di particelle cariche) che monitora in tempo reale i fasci di ioni carbonio e protoni utilizzati nell’adroterapia oncologica per colpire i Tumori resistenti alla radioterapia e non operabili: si chiama Inside e il Centro nazionale di Adroterapia Oncologica di Pavia, con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, il Dipartimento di fisica dell’Università di ...

10 alcolici davvero strani che puoi trovare in giro per il mondo : In alto i calici, per una serie di brindisi davvero, davvero originali. Già, perché anche il controverso vino blu spagnolo, insieme con quello rosa pastello che omaggia l’unicorno, deve arrendersi davanti all’unicità e talvolta all’assurdità che caratterizzano le 10 proposte alcoliche che potete scoprire sfogliando la nostra gallery. Ideali per un viaggio intorno al mondo con il bicchiere sempre pieno. Si incomincia così dal ...

Foto dal 1969 - l’anno che ha cambiato il mondo : A qualsiasi osservatore della storia del Novecento, il 1969 non potrà che apparire, per una serie di eventi che più di altri hanno cambiato il mondo, come un anno fondamentale da cui molti fenomeni politici e sociali hanno preso una direzione che ha mutato e condizionato per sempre la storia dell’umanità. Dalla guerra in Vietnam a Woodstock, passando per lo sbarco sulla Luna, abbiamo cercato di ricostruire – senza alcuna velleità ...

In tutto il mondo basket e futsal convivono - perché a Napoli (al PalaBarbuto) non si può? : basket e calcio a 5, due mondi che a volte s’incrociano quando si parla di tattica, due sport che sembrano non amarsi quando il tema è l’impiantistica sportiva. Ma succede solo qui, fidatevi. In questi giorni abbiamo molto apprezzato l’impegno dell’assessore allo Sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello, il quale si è prodigato per consentire al Fuorigrotta (calcio a 5) di giocare al PalaBarbuto. “Deve essere anche la casa di un’altra società ...

Boko Haram - dieci anni di rapimenti - attentati ed esecuzioni. Oltre 27mila morti che ne hanno fatto uno dei gruppi più sanguinari del mondo : dieci anni. L’ultimo attacco registrato nel nord della Nigeria è un macabro suggello per il decimo anniversario dalla nascita di Boko Haram come gruppo terroristico. dieci anni nefasti, di una violenza con pochi eguali: nonostante acceda alle cronache solo in casi di particolare efferatezza, con attentati altamente mortali o con rapimenti come quello delle studentesse di Chibok, in realtà Boko Haram, secondo il Global Terrorism Index, colloca ...

Ecco il notebook più piccolo al mondo - un “ThinkPad” che sta fra due dita : Quanto dovrebbe essere piccolo il vostro computer ideale? Ci sono notebook che pesano 900 grammi e hanno uno spessore di poco superiore a 1 centimetro. Se non vi basta, potete farvi la punta alle dita, indossare un binocolo e costruirvi “ThinkTiny”, quello che è già stato battezzato il ThinkPad più piccolo del mondo. A crearlo ci ha pensato Paul Klinger, un appassionato smanettone abile con l’elettronica e i cacciaviti di precisione, che ...

Che mondo sarà senza Julian Assange? Il doc di Arte in Italiano : L′11 aprile 2019, dopo 2487 giorni di asilo diplomatico presso l’Ambasciata dell’Ecuador a Londra, la polizia britannica ha arrestato Julian Assange. Il fondatore di WikiLeaks si trova ora in una prigione di massima sicurezza, mentre gli Stati Uniti ne pretendono l’estradizione per processarlo con l’accusa di alto spionaggio. Si intitola Un mondo senza Julian Assange il documentario sul fondatore di ...