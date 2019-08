Adeguamento sismico | tecnologie innovative per decollo e atterraggio e molto altro

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 8 agosto 2019) Stamattina a Reggio Calabria il vice ministro dell’Economia Laura Castelli, il Presidente dell’ENAV Nicola Zaccheo, il Presidente della Sacal Arturo De Felice e il deputato di Forza Italia Francesco Cannizzaro hanno presentato i progetti per l’ammodernamento dell’Aeroporto dello Stretto scaturiti dall’emendamento dello stesso Cannizzaro, approvato dalla Camera, con cui il CIPE ha stanziato 25 milioni di euro di fondi pubblici per lo scalo dello Stretto. Sono interventi importanti per il settore tecnologico, della sicurezza e della prevenzione sismica. Di seguito tutti gli interventi previsti: PIANO INTERVENTI AEROPORTO DELLO STRETTO “TITO MINNITI”ANTIAEROSTAZIONE PASSEGGERI – € 3.500.000,00 L’intervento si rende necessario per la messa in sicurezza della struttura utilizzata come aerostazione principale nonché sede ...

