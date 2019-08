Rapita e stuprata dall' ex per 3 giorni

Rapita e stuprata per tre giorni da ex/ Choc a Foligno : si salva lanciandosi da auto : Foligno, giovane mamma di 28 anni Rapita e stuprata per tre giorni dall'ex fidanzato: arrestato un albanese irregolare. Le ultime notizie.

Rapita a Siena e stuprata per giorni a Foligno |Fermato il suo ex compagno albanese : L'aguzzino è accusato di sequestro di persona, violenza sessuale, minacce e lesioni. La donna (sequestrata a Siena) si è gettata dall'auto in corsa dell'uomo a Castel Romano: alcuni passanti e addetti alla vigilanza l'hanno soccorsa e salvata.

