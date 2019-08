Quindicenne rapita chiama 112 prima di essere uccisa | “Riagganci | abbiamo altre chiamate”

Fonte : fanpage

(Di lunedì 5 agosto 2019) Sta provocando un vero tumulto sociale in Romania il caso di Alexandra Măceșanu,e stuprata dal meccanico Gheorghe Dinca. Durante la prigionia Alexandra è riuscita are la polizia dalla casa dell'uomo. "Aiuto, non riagganci la prego la stornando, ho paura" ma dal 112 la costringono a mettere giù: "Signorina tenga la linea libera". I soccorsi arriveranno con 19 ore di ritardo e troveranno solo i suoi resti carbonizzati.

