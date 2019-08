Diretta Tottenham Inter | risultato 0-0 | streaming video SI | in campo!

A Londra va in scena Tottenham-Inter : Diretta su Sportitalia : Si chiude oggi l’esperienza in International Champions Cup dell’Inter, protagonista finora di un precampionato non del tutto esaltante soprattutto sul piano dei risultati, in attesa di capire quali rinforzi, soprattutto in attacco, potranno arrivare per arricchire la rosa a disposizione di Antonio Conte. Partito Nainggolan in direzione Cagliari, resta ancora tutto da definire il destino […] L'articolo A Londra va in scena ...

ICC 2019 - Tottenham-Inter : il match in Diretta su Sportitalia : Si sta per concludere l’esperienza della nuova Inter di Antonio Conte nell’International Champions Cup, ormai diventata un appuntamento tradizionale per la stagione più calda per i principali club europei. Il rendimento dei nerazzurri è stato però inferiore alle aspettative: alla sconfitta iniziale contro il Manchester United ha infatti fatto seguito il ko, arrivato però solo […] L'articolo ICC 2019, Tottenham-Inter: il match ...

Diretta Juventus Tottenham/ Streaming video tv : ICC 2019 - che sfida agli Spurs! : Diretta Juventus Tottenham ICC 2019 Streaming video e tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita, amichevole di lusso. La Diretta tv di Juventus Tottenham sarà disponibile su Sportitalia, che ha acquistato i diritti di tutta la International Champions Cup 2019. Dobbiamo segnalare che il canale non è più disponibile sul satellite e dunque l’appuntamento sarà esclusivamente al canale numero 60 in chiaro. Resta ...

Streaming Juventus Tottenham ICC : come seguire la Diretta : Domenica 21 luglio 2019 alle ore 13.30 arriverà finalmente il debutto di Maurizio Sarri in bianconero: al National Stadium di Singapore la Juventus scenderà in campo contro i vice campioni d’Europa del Tottenham. Una gara imperdibile per tutti gli amanti del calcio e soprattutto per tutti i tifosi bianconeri: sarà l’occasione anche per vedere in campo tanti nuovi acquisti e festeggiare l’arrivo alla Juve del colpo del mercato italiano ...