Palermo | blitz antidroga ad Altarello | sequestrati 83 panetti di hashish

Mafia e massoneria - blitz fra Licata e Palermo. In manette due “maestri venerabili” : Sono un funzionario regionale e il figlio di un boss. Operazione del Ros, fermati anche cinque boss dell'Agrigentino

Palermo - blitz anti-droga : 16 arresti : La Polizia di Stato ha eseguito una vasta operazione antidroga a Palermo questa mattina all'alba. In un colpo solo sono state smantellate due associazioni a delinquere dedite allo spaccio di cocaina. L'operazione messa a segno oggi è figlia di un altro blitz del febbraio 2017, nell'ambito del quale diverse persone finirono in manette con le stesse accuse, avendo come punto di riferimento i clienti della cosiddetta "Palermo bene".Come due anni ...

Rifiuti Palermo - Orlando e vicesindaco contro gli incivili : “Blitz con la polizia per beccarli” : “Sono le 5.30 e insieme al comandante Messina proviamo a beccare qualche incivile che ha deciso di sporcare la città“. Si apre così il video diffuso dal sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, in cui compare il proprio vice, Fabio Giambrone, impegnato con la polizia municipale e con il comandante Vincenzo Messina a fermare e sanzionare le persone che abbandonano in modo illecito i Rifiuti lungo le strade. Alla fine, il risultato è di 78 ...

Rifiuti : blitz all'alba della Polizia municipale - multe e denunce a Palermo : Palermo, 19 lug. (AdnKronos) - blitz all'alba della Polizia municipale di Palermo lungo le strade di accesso alla città contro l'abbandono o la migrazione di Rifiuti. Il bilancio è di 60 multe, 4 denunce penali, 3 mezzi sequestrati.

Mafia - maxi blitz tra Palermo e New York : in manette i "vecchi padrini" - c'è anche un sindaco : Da Palermo a New York, da Passo di Rigano a Staten Island, passando da Brooklyn. I vecchi padrini di Cosa nostra, gli "scappatI" dalla guerra di Mafia che negli anni Ottanta seminò...

Maxi blitz a Palermo : 19 arresti. Bloccati gli affari dei?Gambino e degli Inzerillo : Erano gli scappati, andati via da Palermo per sfuggire alla furia criminale della mafia di?Totò Riina. Puntavano oggi, dopo essere tornati dagli?Stati?Uniti, a ricostruire l’antico potere criminale e soprattutto...