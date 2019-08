Temptation Island | Katia | “La mia famiglia non parla più di Vittorio”

Fonte : lanostratv

(Di venerdì 2 agosto 2019)Fanelli di: “La miasperava in nuovi sviluppi” Dietro una coppia, si sa, ci sono delle famiglie. C’è quella di Ilaria diche non ha alcuna intenzione di confrontarsi con Massimo visto il dolore che le ha arrecato e poi c’è ladiFanelli che, appena hanno visto rientrare la figlia, hanno chiesto dov’era Vittorio. A raccontarlo è stataFanelli sulle pagine di Uomini e Donne Magazine: “Loro non si sarebbero mai aspettati di vederci separati, credevano fosse l’uomo della mia vita. Da quando sono tornata non mino più di lui onde evitare di farmi soffrire” La stessa madre diaveva dichiarato di aver trovato in Vittorio la persona giusta per la propria figlia: un uomo d’altri tempi, educato, rispettoso e fedele.Fanelli: ...

