Juventus | dopo il sempre più probabile addio di Dybala | la maglia numero 10 potrebbe

Fonte : baritalianews

(Di giovedì 1 agosto 2019) Sembra che la Juve per Neymar stia iniziando a fare sul serio. La pista Lukaku sembra destinata a fallire per i capricci dell’attuale10 della Juve,. La decisione di chiedere un ingaggio esorbitante per mandare a monte l’affare Lukaku da parte dinon è per nulla piaciuta alla dirigenza bianconera. La Juve, sembra aver deciso in queste ore, chenon fa più parte del progetto futuro. I bianconeri avrebbero un sogno assegnare la10 nella scorsa stagione indossata proprio dal giocatore argentino al più forte giocatore brasiliano in attività, Neymar. Neymar vuole a tutti i costi giocare in un campionato competitivo. In un primo momento il giocatore brasiliano aveva pensato a un ritorno al Barcellona. Frenato dal suo ingaggio faraonico e dall’acquisto di Griezmann la squadra spagnola sta in queste ore tentennando. La Juve ha ...

