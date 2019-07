Mutuo Siri,legale: lui estraneo a reati

"Ilconcesso al senatorenell'ottobre 2018 per l'acquisto di un edificio a Bresso è del tutto regolare". Lo scrive in una nota l'avvocato di ArmandoPinelli, sottolineando che il parlamentare leghista "si dichiara completamentea qualsivoglia ipotesi di reato e confida in un rapido accertamento dei fatti". Che ilsia regolare, prosegue Pinelli, lo ha spiegato ieri anche la Banca Agricola Sammarinese in un comunicato.(Di mercoledì 31 luglio 2019)