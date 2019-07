F1 | Nico Rosberg | “Max Verstappen sarebbe in testa al Mondiale se guidasse la Mercedes”

F1 - Nico Rosberg attacca la gestione Ferrari : “Le parole di Binotto su Vettel sono state brutali. Macchina più adatta a Leclerc” : Il weekend di Hockenheim, undicesima prova del Mondiale 2019 di F1, è stata quello dello show e del caos. L’intervento di Giove Pluvio ha scombussolato i piani di tutti e Sebastian Vettel, che partiva in ultima posizione per via delle problematiche tecniche sulla sua Ferrari nelle qualifiche, si è reso protagonista di una gara particolarmente intelligente che lo ha portato in seconda posizione alle spalle del vincitore Max Verstappen. Una ...

Formula 1 – Uno psicologo per Bottas come Rosberg nel 2016? Valtteri ammette : “io non sono Nico” : Bottas sicuro di sè: il finlandese della Mercedes ha le idee chiarissime, il pilota Mercedes dice no allo psicologo La Formula 1 tornerà protagonista nella nuova settimana, col Gp di Germania: i piloti racconteranno alla stampa, giovedì, come hanno trascorso la loro settimana di pausa dopo il Gp di Silverstone, per poi salire a bordo delle loro monoposto venerdì per le prime libere. Dopo la splendida pole conquistata davanti al pubblico ...

F1 - Lewis Hamilton contro Nico Rosberg : “Faccio quello che voglio della mia vita - non ciò che dicono gli altri” : Amici mai. Recitava la famosa canzone di Antonello Venditti. La situazione sembra essere assolutamente trasportabile sul rapporto tra Lewis Hamilton e Nico Rosberg. I due ex colleghi ai tempi della Mercedes, come non si amavano in pista, continuano a farlo anche ora che il tedesco (l’uNico compagno ad aver sconfitto l’inglese in pista) fa il commentatore in tv. Il campione del mondo di Formula Uno 2016, infatti, dopo le qualifiche di ...