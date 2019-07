James Rodriguez-Napoli | Mendes spinge per l’ azzurro | CorSport | “Ci sono messaggi

Fonte : forzazzurri

(Di martedì 30 luglio 2019)per l’: “Cisubliminali sufficienti a capire”per l’: “Cisubliminali sufficienti a capire”. Il Real reintegra in gruppo il fantasista colombiano, ma sembra l’ ennesima mossa di Florentino Perez per incoraggiare eventuali acquirenti a farsi avanti con le offerte. Quindi porte ancora aperte per il pissibile affare, ne parla l’ edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’.per l’: “Cisubliminali sufficienti a capire”. “Ci(subliminali), sufficienti a capire:ha scelto, vorrebbe subito ma non può; intanto, lui s’ allena, non andrà a Monaco per l’ Audi Cup, sa ...

MatteoPedrosi : Il Tottenham non ha ancora chiuso per #LoCelso (ma Spurs avanti su tutti) e il #Napoli si iscrive alla corsa per il… - DiMarzio : ????#JamesRodriguez torna ad allenarsi con il @realmadrid dopo più di due anni ?? - claudioruss : James Rodriguez non convocato da Zinedine Zidane per l’Audi Cup. Il colombiano è tornato solo oggi ad allenarsi con il Real Madrid -