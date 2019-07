Incendi : morto sindaco Maracalagonis (Udc) - il cordoglio di Cesa : Roma, 30 lug. (AdnKronos) – “Dolore e profonda commozione per la morte del sindaco Mario Fadda, esponente di spicco dell’Udc Sardegna che ha difeso con la vita il suo territorio dalla furia delle fiamme. Stroncato oggi da un malore dopo che ieri a Maracalagonis nel Cagliaritano, in prima linea per la sua terra, fronteggiava la linea del fuoco”. Lo afferma il segretario dell’Udc, Lorenzo Cesa. “Una vita ...

Bologna - due tir si scontrano sulla A14 e divampa un Incendio. Morto uno dei conducenti : Un tamponamento tra camion che ha provocato un incendio che non ha lasciato scampo a uno dei due autisti. sulla A14, all’altezza di Borgo Panigale, si rivivono i momenti di paura del 6 agosto dell’anno scorso, quando uno scontro fra tre tir provocò un incendio che fece crollare un ponte. Oggi, l’incidente tra i due mezzi, ai quali si è aggiunta anche una bisarca coinvolta a causa della manovra per evitare i primi due, ha già ...

Incendio sulla A14 dopo lo scontro tra due tir : un morto - traffico in tilt : Un vasto Incendio è scoppiato oggi sulla A14 all'altezza di Borgo Panigale in seguito allo scontro tra due camion. Il bilancio al momento è di un morto. Forti disagi alla circolazione con il tratto chiuso tra Bologna Centro-Borgo Panigale e Ramo Verde-Via Emilia. L'incidente si è verificato nello stesso punto in cui lo scorso anno scoppiò una cisterna.Continua a leggere

Roma. Incendio al Tufello : un cinquantenne morto e una donna intossicata : Un disabile è morto carbonizzato in un rogo divampato nel suo appartamento al Tufello di Roma. E’ successo in uno

Roma - Incendio in un appartamento al Tufello : un morto e due feriti : Roma, incendio in un appartamento al Tufello: un morto e due feriti. La vittima ha 62 anni. Le fiamme sono divampate intorno alle 19,45 al terzo piano di uno stabile in via Monte Massico incrocio con...

Gallipoli - vasto Incendio nell'area protetta : un morto. Evacuato un hotel : Il rogo è partito dalla litoranea vicino a un parcheggio abusivo, sequestrato anni fa alla criminalità organizzata e già oggetto di tre incendi nelle ultime due settimane

Incendio in una palazzina nel bolognese : morto un uomo - almeno un’altra persona intossicata : Un uomo di 64 anni è morto nell'Incendio di una palazzina a Minerbio, nel bolognese. Il rogo sarebbe partito, per cause accidentali, proprio dall'appartamento della vittima, ma ha poi interessato anche altre case dello stesso edificio. Un'altra persona è rimasta intossicata a causa del fumo, mentre due famiglie sono ora sfollate. La palazzina si trova in via Roma: per spegnere le fiamme e soccorrere le persone presenti nell’area sono ...

Bologna - Incendio in una palazzina di Minerbio : un morto : Bologna, incendio in una palazzina di Minerbio: un morto La vittima è un uomo di 64 anni, un'altra persona è rimasta intossicata dal fumo. Il rogo è scoppiato in un appartamento per cause accidentali Parole chiave: incendi ...

Bologna - Incendio in un appartamento : un morto - intossicata un’altra persona : Una persona è morta in un incendio scoppiato in mattinata in una palazzina a Minerbio, nel Bolognese. Si tratta, dalle prime informazioni, di un uomo di 64 anni che abitava nell’appartamento nel quale sono divampate le fiamme. Oltre alla vittima almeno una persona è rimasta intossicata per il fumo. Sul posto, in via Roma, sono impegnati Vigili del Fuoco e Carabinieri. L’incendio avrebbe avuto un’origine accidentale. L'articolo Bologna, ...

Bologna - Incendio in una palazzina a Minerbio : c'è un morto : Una persona è morta in un incendio scoppiato in mattinata in una palazzina a Minerbio, nel Bolognese. Si tratterebbe, dalle prime informazioni, di un uomo di 64 anni che abitava...

Incendio su una petroliera : morto un ufficiale italiano - sedici feriti : I video pubblicati sui social mostrano il terribile Incendio che ha divorato l'imbarcazione italiana Syn Zania nel porto di...

Incendio su petroliera italiana in Turchia : un morto e 16 feriti : Un Incendio si è sviluppato a bordo della petroliera italiana Syn Zania nel porto di Aliaga, nella provincia occidentale turca di Smirne: almeno una persona è morta e altre 16 sono rimaste ferite, lo ha segnalato la società petrolchimica Petkim. “Al terminal Petkim verso le 23.20 locali di lunedì (le 22.20 italiane), un Incendio è scoppiato per ragioni da accertare mentre la nave Syn Zania veniva rifornita di idrocarburi liquidi. Fino a ...

Incendio in un campo di grano : uomo morto carbonizzato - si indaga per scoprirne l’identità : Il corpo di un uomo, completamente carbonizzato, è stato trovate nelle campagne di Orta Nova, nel foggiano, e precisamente in località Barone. L’uomo, probabilmente un agricoltore, ha tentato di spegnere le fiamme che stavano distruggendo un campo di grano. Il malcapitato potrebbe aver accusato un malore e perso conoscenza. I Vigili del fuoco del Comando provinciale di Foggia stanno ancora mettendo in sicurezza l’area del rogo. Sono ...

Un vigile del fuoco è morto in un Incendio a Taranto : Un vigile del fuoco di 55 anni, del distaccamento di Grottaglie (Ta), ha perso la vita mentre era impegnato, insieme ai colleghi, a domare un incendio. Le fiamme sono divampate all'interno di un maneggio sulla strada provinciale San Giorgio-Pulsano, villa Katia. Secondo una prima ricostruzione, il vigile sarebbe stato colpito dal portellone in fiamme di un furgone parcheggiato nell'area del maneggio Jonico. Il vigile è ...