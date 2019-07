Evasione fiscale | arrestato gestore centri di accoglienza per migranti in Toscana

Fisco - la lotta all'Evasione fiscale è una "corsa a ostacoli" : controlli in calo : C'è stata negli ultimi anni una riduzione dell’attività di accertamento, con il conseguente calo del gettito e la ridotta...

Atac : prosegue lotta a Evasione fiscale - emesse 650 multe giornaliere : Roma – Continua anche nel mese di giugno il trend positivo nelle attivita’ di Atac di contrasto all’evasione tariffaria. Rispetto a giugno 2018, fa sapere l’azienda, le multe sono aumentate del 37%, raggiungendo quota 18.531. Complessivamente il mese scorso sono stati controllati oltre 301 mila passeggeri, per una media superiore ai 10 mila al giorno. In notevole crescita anche il numero dei verbali pagati entro i primi ...

Compro oro - Mirko Rosa fugge durante lo sfratto della sua casa a Milano : era stato condannato per Evasione fiscale : Quando l’ufficiale giudiziario si è presentato a casa sua per lo sfratto esecutivo, Mirko Rosa, l’ex re dei negozi Compro oro, si è barricato in casa, ha scagliato a terra i mobili ed è fuggito passando dal garage: quando i vigili del fuoco sono riusciti ad entrare in casa non c’era più nessuno. L’uomo, che vive in un attico a Rescaldina, in provincia di Milano, è stato condannato in via definitiva per evasione fiscale a ...

Vicenza : imprenditore scommetteva con i proventi dell'Evasione fiscale (2) : (AdnKronos) - La ricostruzione analitica del volume d’affari della ditta del bassanese, resa possibile dal raffronto di ogni singola fattura emessa o ricevuta dall’imprenditorie grazie ai controlli incrociati eseguiti sui suoi clienti e fornitori, aveva permesso ai Finanzieri di constatare l’omissio

Vicenza : imprenditore scommetteva con i proventi dell'Evasione fiscale : Vicenza, 15 lug. (AdnKronos) - I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo per equivalente per l’importo di 84.814 euro emesso dal Gip del Tribunale di Vicenza a seguito di indagini coordinate dalla locale Procur

Vicenza : imprenditore scommetteva con i proventi dell’Evasione fiscale (2) : (AdnKronos) – La ricostruzione analitica del volume d’affari della ditta del bassanese, resa possibile dal raffronto di ogni singola fattura emessa o ricevuta dall’imprenditorie grazie ai controlli incrociati eseguiti sui suoi clienti e fornitori, aveva permesso ai Finanzieri di constatare l’omissione della presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno 2017, ragione per la quale il bassanese era ...

Vicenza : imprenditore scommetteva con i proventi dell’Evasione fiscale : Vicenza, 15 lug. (AdnKronos) – I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo per equivalente per l’importo di 84.814 euro emesso dal Gip del Tribunale di Vicenza a seguito di indagini coordinate dalla locale Procura della Repubblica. Il sequestro ha riguardato parte dell’immobile sede della ditta individuale dell’indagato, ...

Bancarotta ed Evasione fiscale : maxi retata a Napoli - sequestrato il Castello Aragonese di Ischia : Un noto commercialista napoletano e tre imprenditori agli arresti domiciliari per Bancarotta ed evasione fiscale, due appartenenti alla Guardia di Finanza indagati per corruzione (per aver...

Problemi col fisco per Gerard Piquè : indagata per Evasione fiscale anche la moglie Shakira : Problemi col fisco per Gerard Piquè e la moglie Shakira: il difensore del Barcellona nei guai, i dettagli Gerard Piquè nei guai: il difensore del Barcellona sembra avere Problemi col fisco. Il marito della bella cantante Shakira deve all’ufficio delle imposte spagnolo 2,1 milioni di euro, tra arretrati e multe, come svelato dal tribunale nazionale spagnolo. Piquè deve saldare le tasse su quanto dovuto per il triennio 2008/09/10 ...

Piquè condannato per Evasione fiscale : multa di 2 - 1 milioni : Il difensore del Barcellona Gerard Pique è stato condannato da una corte spagnola a pagare 2,1 milioni di euro al fisco spagnolo. Lo ha stabilito oggi la Corte nazionale spagnola confermando una sua precedente che condannava Pique a saldare quanto dovuto al fisco in relazione ai redditi percepiti tra il 2008 e il 2010 dai […] L'articolo Piquè condannato per evasione fiscale: multa di 2,1 milioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

Evasione fiscale - così l'Unione Europa ci ruba 8 miliardi : soldi buoni per fare una manovra : Uno scippo che vale dai 5 agli 8 miliardi l' anno. A far di conto è il presidente dell' Antitrust, Roberto Rustichelli, che non utilizza certo giri di parole: la concorrenza fiscale tra i diversi partner dell' Unione europeo, oltre a «minare la fiducia nel mercato unico», penalizza in particolare l'

Milano. Il Comune non aderisce alla pace fiscale e propone misure per contrastare l’Evasione : Il Comune non aderirà alla cosiddetta pace fiscale inserita nel decreto crescita del Governo. L’Amministrazione motiva il suo no al

Evasione fiscale - la lotta è impari : nel 2018 'buco' da 95 miliardi di euro : Negli ultimi cinque anno lo Stato ha incassato poco più di 80 miliardi dalla lotta all'Evasione, una cifra minima se si...