Bibbiano | il Partito Democratico querela Luigi Di Maio per diffamazione

Blastingnews

(Di venerdì 19 luglio 2019) Tra ile il vicepremierDi, leader dei Cinque Stelle, è guerra aperta. Infatti in queste ore i dem hanno annunciato di aver dato mandato ai propri legali dire il Ministro del Lavoro per. Diha detto una frase poco piacevole nei confronti del Pd, per la precisione durante una puntata di Unomattina, accostando ilallo scandalo degli affidi illeciti di, una cittadina emiliana che è guidata proprio dal. Nell'inchiesta "Angeli e Demoni", citata nell'intervista tv dallo stesso leader pentastellato, è finito nel registro degli indagati anche il sindaco di. In totale sono 18 gli indagati. In una nota ildi Zingaretti ha definito le frasi dell'avversario politico totalmente "demenziali". "Col Pd non voglio avere niente a che farci" - ha dichiarato il vicepremier quando i giornalisti ...

Mov5Stelle : “Io con il partito di ‘Bibbiano’ non voglio averci nulla a che fare”. State seguendo @LuigiDiMaio in diretta? Col… - BarillariM5S : Alleanza M5S-PD? Ma vafffffffanuculoooooo! Il Partito di Bibbiano risponda a queste 10 domande... - lucianonobili : La mozione di sfiducia del @pdnetwork contro #Salvini non è più rinviabile. Anche per fermare questo teatrino sulle… -