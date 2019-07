Pensioni | Fraccaro | ' Presto stop a privilegi dei sindacalisti'

Blastingnews

(Di giovedì 18 luglio 2019) Non solo riforma delle, con l’analisi dei dati e degli effetti della nuova formula Quota 100 per l’uscita anticipata e l’ipotesi Quota 41 e proroga Opzione donna che dovrebbero trovare spazio nella legge di Bilancio 2020 che sarà varata in autunno, come continuano ad assicurare autorevoli esponenti di governo a partire dal vicepremier leghista Matteo Salvini. Ad animare in queste ore il dibattito politico, economico e sindacale anche il taglio agli assegni d’oro, una sforbiciata aiprevidenziali di cui tanto si sta parlando in questa legislatura durante la quale sono stati tagliati, peraltro, i vitalizi agli ex parlamentari.: ‘Governo cancelleràdei rappresentanti sindacali’ Stavolta ad essere prese di mira sono ledei, se ne è parlato oggi durante il question time al Senato della Repubblica. E sembra più che un’idea, ...