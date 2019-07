28 mila specie minacciate | 6 mila allarme estinzione

ilfogliettone

(Di giovedì 18 luglio 2019) Aumentano lea rischio sul pianeta: l'Unione internazionale per la Conservazione della Natura (Iucn, nell'acronimo in inglese) ha pubblicato la 'lista rossa', 28.338, pari al 27% di tutte quelle mondialmente conosciute. Per diverse migliaia, inoltre e' 'rosso': 6.127 per la precisione, quasi 300 in piu' rispetto all'anno scorso, si trovano infatti in una situazione di pericolo molto grave, a un passo dall'. La perdita di habitat, in parte causata dai cambiamenti climatici, ma soprattutto le attivita' umane poco sostenibili, in primis pesca e caccia intensiva, oltre all'inquinamento dell'aria e alle malattie invasive sono le principali cause del crescente numero dia rischio. Tra di esse, sette scimmie tra cui la rolaway, 15di pesce cuneo e pesce violino, due famiglie di razze e una quindicina di funghi europei. La lista delle...

