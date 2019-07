Intervista TS | Accursio Bentivegna | giovane talento made in Palermo

termometropolitico

(Di martedì 16 luglio 2019)TS:inLa maglia dell’Under-17 della nazionale indossata dopo un ottimo campionato con la Primavera del, i complimenti di Sacchi, l’esordio in A con i rosanero e la chiamata di Messi nel Team dei migliori giovani calciatori del mondo nel 2015., classe 1996, originario di Sciacca, si racconta in un’esclusiva per Termometro Sportivo in cui parla del passato, del presente e degli obiettivi futuri con la maglia della sua attuale squadra, la Carrarese. LEGGI ANCHE: Quanto guadagna Barella con l’Inter: stipendio e contratto L‘adDalalla Carrarese, passando per Como e Ascoli. In mezzo 11 presenze e 4 reti con le giovanili della nazionale. La tua storia calcistica, però, parte da Sciacca, la tua cittadina ...