huffingtonpost

(Di lunedì 15 luglio 2019) Mirko Rosa, alias Mirko Oro, ex re dei negoziOro, arrestato e condannato in via definitiva per evasione fiscale, si èto nella sua abitazione di Rescaldina (Milano) dopo l’arrivo dell’ufficiale giudiziario che doveva eseguire lo.Quando le forze dell’ordine hanno bussato alla sua porta non ha aperto e ha iniziato a spaccare il mobilio interno. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno cercato di entrare inutilizzando un carrello esterno. Rosa è però riuscito a uscire disenza lasciare traccia, mentre carabinieri e vigili del fuoco stavano entrando da una finestra. L’uomo sarebbe fuggito passando dal garage.

HuffPostItalia : Ex re dei 'Compro Oro' si barrica in casa per evitare lo sfratto e poi scappa - crlggg : Mirko Oro sotto sfratto: l’ex re dei negozi «Compro oro» si barrica in casa, poi scappa - mindtapes : Mirko Oro sotto sfratto: l’ex re dei negozi «Compro oro» si barrica in casa, poi scappa -