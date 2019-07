Nuova luce sugli effetti del Prozac | funziona ma non si sa perché

Innovazione digitale : una Nuova luce sulla Sclerosi Multipla : In Italia circa 122.000 persone sono affette dalla Sclerosi Multipla, patologia per la quale non esiste ancora una cura. La ricerca, pero`, non si ferma, e anche grazie agli strumenti digitali propone modalita` innovative per affrontarla. #nuovalucesullaSM e` la campagna di Roche che punta a dare visibilita` a questa tematica.Continua a leggere

Ecco la Nuova illuminazione smart in grado di trasmettere e ricevere dati attraverso la luce : Signify, la compagnia dietro al brand Philips Hue, ha presentato il nuovo sistema di illuminazione Truelifi, capace di trasmettere e ricevere dati attraverso le onde luminose. L'articolo Ecco la nuova illuminazione smart in grado di trasmettere e ricevere dati attraverso la luce proviene da TuttoAndroid.

La tecnologia digitale aiuta a fare Nuova luce sulla sclerosi multipla : al via la campagna #NuovaLuceSullaSM : Andare oltre farmaci all’avanguardia e offrire alle persone con sclerosi multipla (SM) strumenti digitali innovativi. Farle sentire protagoniste attive della ricerca e della sensibilizzazione su questa malattia cronica-infiammatoria che porta gradualmente alla disabilità. Questi gli obiettivi ambiziosi della campagna #nuovalucesullaSM promossa da Roche e presentata allo Spazio Edit di Milano che prende il via questa sera con un evento ...

Energia - da Acea Nuova offerta luce e gas per mercato libero : Acea Energia lancia "Acea come noi", la nuova offerta luce e gas destinata ai clienti del mercato libero.I clienti potranno pagare luce e gas

Nuova luce sul meccanismo dell’attrito nel micromondo : Un piano inclinato, una superficie e delle minuscole palline che vi scivolano sopra in modo imprevisto, come seguendo dei solchi invisibili, veri e propri 'binari energetici' che si creano grazie alla particolarità del contatto tra le due superfici. Laggiù nel micromondo, lì dove le dimensioni raggiungono il milionesimo di metro, in specifiche condizioni possono accadere cose assai interessanti, le cui applicazioni pratiche potrebbero espandersi ...