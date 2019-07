Come curare i gerani | 5 regole importanti

Tumori della pelle e melanoma : Come riconoscere un neo sospetto - i fattori di rischio e i segnali da non trascurare mai : L’esposizione ai raggi solari ha diversi effetti positivi sull’organismo – principalmente perché stimola la produzione della vitamina D – ma i raggi ultravioletti UVA e UVB contribuiscono alla formazione dei Tumori della pelle . In particolare l’esposizione ai raggi UV raddoppia il rischio di sviluppare un melanoma cutaneo, uno dei principali Tumori che insorgono in giovane età. Se è comunque opportuno proteggersi dai ...

Viene venduta Come “soluzione miracolosa” per curare molte malattie - ma è dannosa per la salute : l’allerta dell’Oms : Viene venduta con la denominazione “Soluzione minerale miracolosa“, ma in realtà non ha alcun effetto sulla lunga serie di malattie per cui Viene considerata miracolosa, e inoltre può essere anche dannosa per la salute. Il prodotto, come si legge su una circolare del ministero della salute, è stato oggetto di un ‘warning‘ dell’Oms, che ne sconsiglia l’uso. “L’Oms – si legge – informa ...