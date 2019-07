Inps | bandi convitti per figli dipendenti pubblici da oggi 8 luglio | per chi e scadenza

scuolainforma

(Di lunedì 8 luglio 2019) Sono stati pubblicati dall‘di concorso per ie gli orfani dio pensionati. Dono rivolti aie orfani dio pensionati iscritti al fondo della gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali o a quella per l’assistenza magistrale (ex ENAM), che nell’a.s. 2019/20 frequenteranno la scuola primaria e secondaria di I e II grado. IIl primo bandooffre 1350 contributi per l’assegnazione di posti ino accreditati presso il MIUR. Visualizza Bando Il secondo offre 468 posti neia gestione diretta. Visualizza Bando Le domande devono essere presentate dalle ore 12.00 di2019. Laè fissata alle ore 12.00 del 252019. L'articoloperda: per chi eproviene da ScuolaInforma.

