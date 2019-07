Motocross | GP Indonesia 2019 | Tim Gajser domina la qualifying race della MXGP | Jorge

Motocross - GP Indonesia 2019 : forfait di Cairoli e titolo lontanissimo. Tim Gajser pronto ad approfittarne : Una corsa all’iride già finita prima di cominciare? Probabilmente sì. Il Circus del Motocross sbarca in Indonesia , e per la precisione a Pelmbang, dove prenderà il via una doppia sequenza asiatica che legherà a doppio filo l’arte dello sterrato su due ruote a questi luoghi. Ebbene ai due appuntamenti Indonesia ni, considerando anche quello di Semarang del 14 luglio, Antonio Cairoli non parteciperà. Il siciliano della KTM ancora soffre ...

Motocross : Tony Cairoli e Jeffrey Herlings costretti al saltare il doppio appuntamento in Indonesia : Niente da fare per il nostro Antonio Cairoli e per Jeffrey Herlings. I due campioni del mondo, infatti, saranno costretti a dare forfait in vista del doppio impegno in Indonesia del Mondiale 2019 di MxGP, classe regina del Motocross. Il siciliano, dopo aver saltato l’appuntamento in Germania, soffre ancora alla spalla e quindi non è ancora in grado di affrontare gli sforzi dei round iridati a Palembang e a Semarang. Stesso discorso per ...