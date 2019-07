Emofilia | trattamento e profilassi | Bayer presenta nuovi dati

meteoweb.eu

(Di venerdì 5 luglio 2019) In occasione dell’ISTH 2019 (Società Internazionale di Emostasi e Trombosi), che si terrà dal 6 al 10 luglio a Melbourne,presenteràsu damoctocog alfa pegol, il fattore VIII ricombinante a lunga emivita indicato per ile lanei pazienti conprecedentemente trattati, a partire dai 12 anni di età Con un’emivita prolungata, il farmaco diconsente un regime terapeutico personalizzabile con infusioni ogni 5 giorni, ogni 7 giorni o 2 volte a settimana. La commercializzazione in Italia è prevista nei prossimi mesi. “Damoctocog alfa pegol garantisce una riduzione del numero di infusioni rispetto alle terapie con concentrati standard, assicurando allo stesso tempo una più efficace protezione nei confronti degli episodi emorragici,” sostiene la Dottoressa Maria Elisa Mancuso dell’IRCCS Fondazione Cà Granda, Ospedale Maggiore ...