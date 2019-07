Iva in agricoltura 2019 | proroga delle percentuali di compensazione

Agricoltura - colmiamo il dIvario : le tecnologie digitali sono pronte a trasformare i sistemi agroalimentari : L’Agricoltura digitale ha il potenziale per offrire notevoli vantaggi economici, sociali e ambientali e, se promossa in maniera inclusiva, può contribuire agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, ha detto oggi José Graziano da Silva, Direttore Generale della FAO. “Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione hanno il potenziale di trasformare non solo il modo in cui lavoriamo in Agricoltura, ma anche i sistemi ...

Agricoltura : assalto della cimice asiatica su coltIvazioni di frutta - il caldo ne favorisce la prolificazione : E’ in corso un assalto dei frutteti in diverse zone della Lombardia, la responsabile è la cimice asiatica, e la sua comparsa sarebbe dovuta alla comparsa del caldo improvviso. La Coldiretti regionale lo rende noto in base a un monitoraggio sul territorio, dal quale emerge che in provincia di Mantova è già emergenza mentre situazioni critiche si registrano anche in provincia di Lodi. “I danni provocati da questo insetto – spiega la ...

Maltempo - Confagricoltura Emilia-Romagna : timori per le coltIvazioni : Con la situazione meteo che sta tornando alla normalità, in Emilia–Romagna inizia la conta dei danni all’agricoltura: Confagricoltura regionale che parla di un'”allerta massima nelle aree dell’Appennino più sensibili al dissesto idrogeologico” in particolare per le attività “legate all’agricoltura di montagna e di alta collina“. “E’ stata colpita la filiera del latte, con la perdita ...

Sostenibilità ambientale : a “ColtIvare e Custodire” protagoniste le Donne in agricoltura : “Coltivare e Custodire” – appuntamento ideato dalle Aziende Vitivinicole Ceretto e dall’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo – per la sua seconda edizione è declinato al femminile. protagoniste le Donne in agricoltura, di ogni età e provenienza, dedite alla produzione di cibo sostenibile. Dalla coltivazione, alla trasformazione, alla creazione, alla divulgazione: dai campi fino alla tavola racconti, incontri, ...