Whirlpool | due ore di sciopero e blocco stradale a Napoli

Un accordo industriale non onorato dai due contraenti : Whirlpool e Governo : C’è un accordo industriale, che in modo irresponsabile non è stato onorato, da entrambi i suoi contraenti: Governo e Whirlpool. È il patto siglato al Mise il 25 ottobre 2018, con cui la società americana con sede in Italia si è impegnata a investire 250 milioni nel prossimo triennio, di cui 17 da destinare a Napoli, rilanciando nuove produzioni e conservando la base occupazionale degli stabilimenti ...