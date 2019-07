Ue | cresce l’ipotesi von der Leyen  alla Commissione|Medico | 7 figli | chi è

Marte - la NASA conferma : misurata la più grande concentrazione di metano di sempre - cresce l’ipotesi della vita marziana : Marte continua a far sognare studiosi, appassionati e curiosi di tutto il mondo: il gas considerato uno degli indizi della vita, il metano, e’ stato misurato nella piu’ alta concentrazione mai rilevata sul pianeta rosso, più che doppia rispetto a quella misurata 14 anni fa. Il dato arriva dal rover Curiosity della NASA, che non ha però a bordo strumenti per individuare l’origine del gas. Restano cosi’ aperte tutte le ...