Tragedia nel cinema | l’amata attrice morta a 47 anni dopo un malore in mare

Ustica - Mattarella : “Una Tragedia indelebile nella memoria e nella coscienza” : “Trentanove anni dopo, la ferita di Ustica richiama, ancora una volta, il Paese ad un sentimento di forte solidarietà verso i familiari delle 81 vittime del volo Bologna-Palermo che videro spezzate le loro vite. E’ una tragedia indelebile nella memoria e nella coscienza della nostra comunità nazionale“: lo ha dichiarato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “In questa giornata rinnovo la partecipazione della ...

Tragedia nel mondo della pallavolo - Monza in lacrime : Miguel Angel Falasca muore per arresto cardiaco : Miguel Angel Falasca, coach del Saugella Team Monza, è morto per arresto cardiaco nella mattinata odierna: il club ne ha dato il triste annuncio “E’ con estremo e assoluto dolore che il Consorzio Vero Volley e il suo Presidente annunciano l’improvvisa scomparsa di Miguel Angel Falasca“. Con questo triste annuncio, il Saugella Team Monza annuncia la scomparsa del suo coach all’età di 46 anni. “Miguel ...

Tragedia a Villarbasse : bimba muore investita dall’auto della madre nel cortile di casa : Secondo i primi accertamenti, l'auto guidata dalla donna stava facendo retromarcia. La bambina è sfuggita alla nonna che la...

Daniela Rombi - madre di Emanuela - morta nella strage di Viareggio : "Quella notte è iniziata una Tragedia che non finirà mai" : Dieci anni dopo, il diario di quel calvario è ancora sul comodino: “7 Agosto. Emanuela ha avuto un ictus. È finito tutto. È finita la vita. Il pensiero che non tornerà più a casa, che non potrò più abbracciarla, che non potrà più fare niente, ora che si era appena affacciata alla vita. Non lo sopporto, non mi fa respirare”. Il respiro, a Daniela Rombi, manca ancora oggi, ...

La Tragedia nel parco dei divertimenti : a 4 anni annega nella piscina di Mirabilandia : Redazione Inutili l'intervento dei bagnini e la corsa in ospedale: il bimbo non ce l'ha fatta Un bimbo di quattro anni è morto annegato all'interno di «Mirabeach», la zona delle piscine del parco di Mirabilandia a Ravenna. Il piccolo è stato notato dagli addetti al salvataggio a faccia in giù nell'acqua di una piscina per bambini. Vani i tentativi di rianimarlo eseguiti anche dagli operatori del 118 intervenuti con ambulanza ed ...

Tragedia all’Allianz Stadium : malore in campo durante il ritrovo annuale della famiglia Agnelli - un componente non ce l’ha fatta : Tragica scomparsa per la famiglia Agnelli: Clemente Ferrero de Gubernatis muore a seguito di un malore in campo all’Allianz Stadium malore in campo per Clemente Ferrero de Gubernatis oggi all’Allianz Stadium in occasione del ritrovo annuale dei tanti rami della famiglia Angelli: il 51enne, nipote di Clara Nasi, cugina di Gianni Angelli, si è accasciato a terra mentre giocava a calcio. L’uomo è stato trasportato ...

Bergamo - Tragedia nell'Oglio : annega 17enne : Claudio Carollo Il ragazzo di origine senegalese stava giocando a calcio con gli amici sulla riva del fiume, si è tuffato per recuperare la palla ma non è più riemerso Sarà capitato a chiunque di dovere recuperare la palla prima che si perda rotolando via. Questa volta, un'azione così innocente si è trasformata in una tragedia. Un ragazzino di 17 anni è affogato nell'Oglio portato via dalla corrente. Era andato al parco dell'Oglio ...

Tragedia in Lombardia : ritrovato il cadavere del giovane scomparso nel fiume Oglio : Dopo circa un’ora di ricerche serrate è stato ritrovato il cadavere del giovane scomparso nel fiume Oglio. Si trovava a quattro metri di profondità e a una quindicina di metri dal punto in cui era stato visto scomparire. Il 17enne era entrato in acqua poco dopo le 14 di oggi, nell’Oglio a Palosco, per recuperare una palla. Il ragazzo è stato probabilmente trascinato sott’acqua da un mulinello. Gli amici hanno tentato di ...

Vigile del fuoco muore per spegnere le fiamme : Tragedia nella notte : È morto nella notte durante lo spegnimento di un incendio di un autocarro in una masseria nelle campagne di Taranto, tra San...

Uccide la ex a coltellate - ferisce un uomo e tenta il suicidio : Tragedia nel Vicentino : tragedia nel tardo pomeriggio di oggi in via Vesopucci a Montegaldella (Vicenza), comune nell'area dei colli Berici. Una donna di 43 anni è rimasta uccisa e due uomini sono stati...

Tragedia nel leccese : anziano bruciato vivo dal figlio : L'atroce delitto è avvenuto a Collepasso, in provincia di Lecce. Antonio Leo, 89 anni, è stato trovato carbonizzato nella sua abitazione: una villetta bifamiliare non molto distante dalla caserma dei carabinieri (appena 200 metri). Dopo un lungo interrogatorio durante la notte, Vittorio Leo, figlio della vittima, ha confessato. È stato lui a cospargere il padre di alcool per poi dargli fuoco. L'omicida, 48enne titolare di un'agenzia immobiliare, ...

Tragedia a Budapest - barca si rigira nel Danubio : 7 morti : Nicola De Angelis Nella tarda serata di mercoledì, lungo le rive del Danubio, un'imbarcazione ormeggiata è stata colpita da un'altra nave turistica e si è rovesciata Una Tragedia nelle acque del Danubio che bagnano la capitale ungherese di Budapest dove due imbarcazioni turistiche si sono scontrate nella tarda serata di mercoledì e una delle due si è rovesciata. L'incidente è avvenuto all'altezza del Parlamento ungherese, che si ...

Brindisi - Tragedia in aeroporto : donna si sente male e muore in auto nel parcheggio : Una terribile tragedia si è verificata ieri sera a Brindisi, presso l'aeroporto "Papola - Casale", dove una donna di 63 anni, la cui identità non è stata rivelata, è deceduta all'improvviso per un malore, probabilmente un infarto fulminante, all'interno della sua vettura. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, la vittima doveva partite di lì a poco per Ginevra, in Svizzera, ma non avrebbe fatto nemmeno in tempo a scendere dalla ...

Tragedia in un asilo nido di Roma : muore nel sonno bambino di un anno : Il piccolo, secondo quanto riferito dalla madre, non soffriva di nessuna patologia. La terribile scoperta quando le educatrici sono andate a svegliarlo dopo il riposino