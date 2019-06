Hollow Knight : Silksong - quando uscirà l'atteso seguito? : Hollow Knight : Silksong è il seguito del primo capitolo originale di Hollow Knight , e trattandosi di un gioco molto amato da pubblico e critica Team Cherry ha avuto l'accortezza di fare qualche commento sulla data di lancio del l'atteso seguito, pur non comunicandola di fatto.Lo studio indipendente si limita infatti a comunicare che il gioco uscirà " quando sarà pronto", e una volta che "rispetterà la qualità e le dimensioni di Hollow Knight ".Team ...

Lo splendido Hollow Knight : Silksong si mostra in questi 16 minuti di gameplay su Nintendo Switch : Chi ha partecipato all'E3 è riuscito a provare in esclusiva la versione di Hollow Knight: Silksong per Nintendo Switch.I redattori di IGN hanno pubblicato un video della durata di 16 minuti che mostra una parte di gameplay basato sul midgame di Silksong. Nella prova il personaggio partiva già con alcune abilità sbloccate che saranno disponibili durante la storia.Hollow Knight: Silksong è l'epico sequel di Hollow Knight, la pluripremiata ...