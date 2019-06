liberoquotidiano

(Di lunedì 24 giugno 2019) Venezia, 24 giu. (AdnKronos) - “Evviva, l’Italia ha vinto! LeInvernali 2026 a Milano-Cortina saranno per il Veneto unadi, di, di bello sport, per far conoscere il nostro bellissimo territorio”. L’assessore Regionale al Lavoro del Veneto Elena Donazz

TV7Benevento : Olimpiadi: Donazzan, 'grande occasione di sviluppo e investimenti'... -