Il ritorno di un vecchio villain in Lucifer 5? Per Kevin Alejandro è “la chiusura di un

(Di sabato 22 giugno 2019)5 è stata annunciata come l'ultima stagione della serie tv di Netflix. Composta da dieci episodi, le riprese inizieranno il mese prossimo e le anticipazioni sono ancora scarse. Gli showrunners hanno però già in mente la prima scena e non vedono l'ora di mettersi di nuovo al lavoro.Dato che l'ultimo atto disi avvicina, dovremo aspettarci ildi qualche personaggio? L'attore, interprete del Detective Dan Espinoza, ha svelato a Metro di avere qualche idea al riguardo:Vorrei veder tornareRankin! Era il grande cattivo della stagione 1. Sarebbe forte vederlo, perché è così che abbiamo iniziato questo universo. Giusto?Rankin ha ricoperto il ruolo del poliziotto corrotto Malcolm Graham, uncentrale nella prima stagione.5 potrebbe quindi rappresentare ladi un cerchio con il suo? C'è un problema da ...

