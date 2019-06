Gigi Simoni in condizioni critiche | colpito da un malore in casa | il mister in terapia

Gigi Simoni - ex allenatore dell’Inter di Ronaldo - ha avuto un malore : è grave : L’ex allenatore, 80 anni, è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Cisanello di Pisa

L’allenatore Gigi Simoni è stato ricoverato dopo aver avuto un malore : è in gravi condizioni : L’allenatore di calcio Gigi Simoni è stato ricoverato all’ospedale Cisanello di Pisa dopo aver avuto un malore a casa sua. Repubblica scrive che sarebbe stato portato nel reparto di terapia intensiva in condizioni molto critiche. Simoni, che ha 80 anni, è

