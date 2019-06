Boxe – Giovanni De Caloris batte Khoeren Gavor e si conferma campione internazionale

Boxe - Giovanni De Carolis conserva l’internazionale WBC : sconfitto Gevor a Roma. Cintura per Michael Magnesi : Spettacolare serata di Boxe al Parco della Pace di Roma, la riunione BBT ha regalato grandissime emozioni al pubblico della capitale presente in massa all’Anfiteatro di via di Monte Stallonara. Giovanni De Carolis, in passato Campione del Mondo WBA dei supermedi, ha conservato la Cintura internazionale WBC che aveva conquistato lo scorso dicembre: il padrone di casa ha sconfitto l’armeno Khoeren Gevor per verdetto unanime (117-112; ...