Al Sud 4 su 5 regioni con più disoccupati in Europa | Peggio solo il Madagascar

Dl crescita - scontro sui fondi per il Sud : passato emendamento Lega che li trasferisce a Regioni. Lezzi : “Va stralciato” : Nuovo scontro tra gli alleati di governo M5s e Lega, stavolta sulla gestione dei fondi europei per il Sud. Lunedì sera le commissioni Bilancio e Finanze della Camera hanno dato via libera a un emendamento del Carroccio che a partire dal 2021 trasferisce alle Regioni la titolarità del Fondo per lo sviluppo e la coesione (Fsc) – che per il settennato 2014-2020 vale quasi 60 miliardi e insieme ai fondi europei è la principale fonte di ...

Blitz della Lega sui fondi al Sud : trasferiti dalla Lezzi alle Regioni : Ha tutte le sembianze di un “Blitz” l’emendamento della Lega al decreto crescita, approvato a tarda sera lunedì scorso in commissione alla Camera, per trasferire alle Regioni la titolarità e la gestione del Fondo sviluppo e coesione, il ricchissimo serbatoio di fondi nazionali che per l’80% è destinato al Mezzogiorno....

Week end estivo al Centro Sud - ancora qualche temporale sulle regioni del nord : Roma - Sarà l'alta pressione l'elemento dominante del Weekend, dai connotati nordafricani sulle nostre regioni Centro meridionali, dove le temperature, seppur in live calo rispetto a venerdì, resteranno ancora elevate. Come accennato al Centro Sud il tempo rimarrà stabile e perlopiù soleggiato, eccezion fatta per nubi medio-alte di passaggio nonché per locali nubi marittime o nebbie (nottetempo e all'alba) ...

Ma non finisce qui : dal Sud alle (ex) regioni rosse - è sempre campagna elettorale : Come ogni “day after” le elezioni si parla di programmazione e lavoro, ma le battaglie per il voto tra i partiti (e le conseguenti tensioni nel governo gialloverde) non terminano. In autunno si vota in Calabria e poi urne aperte in regioni “simbolo” come Emilia Romagna e Toscana

La Sanità nelle regioni italiane : al Sud le realtà “più malate” del Paese : È il Trentino Alto Adige, la regione in testa per efficienza del sistema sanitario italiano, strappando la prima posizione all’Emilia Romagna, mentre Calabria, Campania e Sicilia si collocano in coda tra le realtà “più malate” del Paese. In totale sono nove le realtà territoriali definite “sane”, sei le aree “influenzate” e cinque le regioni “malate”. Al Sud la migliore performance spetta al Molise e alla Basilicata che migliorano la loro ...

