MATURITÀ TRASH 2019 Dopo la Prati | Mahmood | ' io nelle tracce!' Ci crede | ma è fake

ilsussidiario

(Di mercoledì 19 giugno 2019), le tracce ironiche su Barbara D'Urso e Pamela. E c'è chi ci casca:esulta per una sua citazione, ma...

trash_italiano : Esami di maturità 2019 - TRACCE UFFICIALI - alessiashername : RT @aR21oo: ITALIAN MATURITÀ CULTURE IS: -cantare “Notte prima degli esami” di Venditti durante la suddetta notte -essere in super ansia… - Alwaysxluke : RT @aR21oo: ITALIAN MATURITÀ CULTURE IS: -cantare “Notte prima degli esami” di Venditti durante la suddetta notte -essere in super ansia… -