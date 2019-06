Entra armato in un bar e minaccia i passanti | ferito dopo una sparatoria con la polizia 

Armato di ascia Entra in sala slot e aggredisce tutti : Un carabiniere è rimasto lievemente ferito dal 45enne, un italiano pregiudicato con obbligo di firma. Un 45enne ubriaco e Armato di ascia è entrato in una sala di slot machines e ha aggredito tutti, clienti, titolare e dipendenti. Quando sono giunti i carabinieri l’uomo si è scagliato anche contro i militari ferendono uno alla mano, fortunatamente in modo lieve. Bloccato dalle Forze dell’ordine è stato portato in caserma. Il fatto è ...