Lavezzi batte Hamsik nel derby napoletano in Cina

(Di sabato 15 giugno 2019) Hebei contro Dalian.contro. Insi è giocato untutto. A spuntarla è stato l’attaccante argentino che con un gol al 66′ ha fatto risalire leggermente l’Hebei al 12simo posto in classifica, con un punto in meno del Dalian. Per il club di Marek questa è stata la seconda sconfitta di fila. Il Dalian ha subito l’espulsione di Mushekwi e visto diminuire le possibilità di rimonta.era subentrato al 17′ al posto di Gao Huaze. L'articolonelinilNapolista.

